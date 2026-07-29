В селах Гюнейхырман и Гузейхырман Ходжавендского района продолжаются восстановительные работы (ФОТО)

ХОДЖАВЕНД /Trend/ - В рамках Программы Великого возвращения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана восстановительные и реконструкционные работы в Ходжавендском районе продолжаются согласно плану.

Руководитель отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Тарана Гулиева сообщила Trend, что в селах Гюнейхырман и Гюзейхырман района поэтапно осуществляется восстановление индивидуальных жилых домов, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и объектов социального назначения.

По ее словам, в селе Гюнейхырман насчитывается в общей сложности 549 индивидуальных жилых домов. Из них 379 признаны пригодными для проживания. В настоящее время 50 домов полностью готовы к сдаче, а до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 197 домов.

Отмечено, что первое переселение в село состоялось 8 июля. В тот день 18 семьям, состоящим из 72 человек, были вручены ключи от восстановленных домов.

Тарана Гулиева сообщила, что в селе Гузейхырман имеется в общей сложности 447 индивидуальных жилых домов. Из них 274 пригодны для проживания. В настоящее время 100 домов полностью готовы к использованию, а до конца года предусмотрен ввод в эксплуатацию дополнительно 244 домов.

8 июля состоялось первое переселение и в село Гузейхырман. На первом этапе 21 семья из 87 человек спустя долгие годы вернулась в родной край и поселилась в новых домах.

В настоящее время в обоих селах, наряду с жилыми домами, строительство и восстановление автомобильных дорог, инженерно-коммуникационных сетей и других объектов социальной инфраструктуры продолжаются согласно утвержденному графику. Проводимые работы служат обеспечению устойчивого проживания на освобожденных территориях в рамках Программы Великого возвращения и ускорению возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Напомним, что 11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района, ознакомился с проводимыми работами в селах Гюзейхырман и Гюнейхырман и встретился с вернувшимися в оба села жителями.