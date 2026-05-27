Президент Индии направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Индия Драупади Мурму направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Индии, а также от себя лично передаю Вашему превосходительству, Правительству и дружественному народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Между Индией и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи. Наряду с контактами между людьми, имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в экономической и торговой сферах.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, азербайджанскому народу – прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".