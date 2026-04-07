TAP о деталях обновлённого соглашения с Albania Gas Service Company

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического газопровода (TAP) подтвердил продление соглашения на техническое обслуживание с албанской компанией Albania Gas Service Company (AGS Co), сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

"AGS Co — совместное предприятие государственной компании Albgaz и итальянской Snam — продолжит оказывать услуги по техническому обслуживанию TAP на территории Албании в течение следующих пяти лет", - сказали в консорциуме, говоря о деталях соглашения.

Комментируя поставки газа в Албанию, в консорциуме напомнили, что в рамках рыночного теста 2021 года впервые была забронирована мощность для точки выхода газа в этой стране.

"TAP будет технически готов предоставить забронированные мощности для выхода газа в Албании в соответствии с результатами рыночного теста. Фактическое начало поставок газа не входит в компетенцию TAP, поэтому мы не можем это комментировать", — отметили в консорциуме.

Отметим, что Трансадриатический газопровод транспортирует природный газ с месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу.

Являясь заключительным звеном Южного газового коридора, TAP обеспечивает поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через существующие и перспективные интерконнекторы. Газопровод соединён с интерконнектором Греция–Болгария (IGB), который начал коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года, обеспечив поставки каспийского газа в Болгарию.

Ранее сообщалось, что по итогам рыночного теста 2021 года долгосрочная пропускная способность TAP была увеличена на 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Из этого объёма 1,04 миллиарда кубометров в год забронировано для поставок в Италию и 0,16 миллиарда кубометров — в Албанию.