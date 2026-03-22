Производство керосина в Азербайджане уменьшилось

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане было произведено 94,6 тысячи тонн керосина.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 26,9 тысячи тонн или на 22,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В январе прошлого года в стране было произведено 121,5 тысячи тонн керосина.

По состоянию на 1 марта запасы готовой продукции в стране составили 33,2 тысячи тонн.

Отметим, что в январе-феврале этого года в сфере производства нефтепродуктов Азербайджана общий объем производства составил 824,5 миллиона манатов, что на 18,4% меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года. Производство нефтяного кокса увеличилось на 9,8%, производство газойля (дизельного топлива) сократилось на 16,2%, производство нефтяного битума - на 15,9%, производство белой нефти - на 22,1%, а производство мазута - на 70,4%.