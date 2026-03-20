Экспорт нефти через БТД сократился в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года объем транзитной нефти, транспортированной по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составил 4,055 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По информации, это на 375 тысяч тонн или 8,5% меньше показателя за аналогичный период 2025 года, когда по БТД было перевезено 4,430 миллиона тонн нефти.

За указанный период 83,1% (3,369 миллиона тонн) нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 16,9% (686,4 тысячи тонн) - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.

Следует отметить, что общая протяженность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан составляет 1768 км, из которых 443 км проходят по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1076 км - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а загрузка нефти в трубопровод состоялась 18 мая 2005 года.

Распределение долей в компании BTC Co., созданной в августе 2002 года для реализации проекта, следующее: bp (30,10%), SOCAR (32,97%), MOL (8,90%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), ONGC Videsh (3,10%), ExxonMobil (2,50%) и INPEX (2,50%).