Обнародован объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией составил 4,770 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 378,5 миллиона долларов США или на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Турцией составил 11,67% от общего товарооборота Азербайджана. По этому показателю Турция заняла второе место после Италии среди основных торговых партнеров Азербайджана.

За десять месяцев из Азербайджана в Турцию была экспортирована продукция на 2,8 миллиарда долларов США, что на 408,7 миллиона долларов США (12,7%) меньше, чем годом ранее.

Из экспортированной в Турцию продукции 65,042 миллиона долларов США пришлось на сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. В физическом выражении это составило 133,1 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт нефти в Турцию снизился в стоимостном выражении на 128,9 миллиона долларов США (в 3 раза), а в объемах - на 221,3 тысячи тонн (в 2,7 раза). В результате Турция заняла 18-е место среди покупателей азербайджанской нефти.

При этом экспорт ненефтяной продукции в Турцию за январь–октябрь 2025 года достиг 486,3 миллиона долларов США, что на 8,7 миллиона долларов США (1,8%) больше, чем годом ранее. Доля ненефтяного экспорта составила 16,28%, что позволило Турции стать вторым крупнейшим покупателем ненефтяных товаров Азербайджана.

За отчетный период импорт из Турции в Азербайджан составил 1,949 миллиарда долларов США, увеличившись на 30,2 миллиона долларов США (1,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Турция заняла третье место среди стран-поставщиков продукции в Азербайджан.

Всего в январе–октябре 2025 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 40,862 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США (3,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на экспорт пришлось 21,637 миллиарда долларов США, на импорт — 19,225 миллиарда долларов США. За год экспорт сократился на 1,1 миллиарда долларов США (4,9%), тогда как импорт вырос на 2,6 миллиарда долларов США (15,6%).

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,412 миллиарда долларов США, что на 3,7 миллиарда долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

