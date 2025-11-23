Экспорт железной руды из Ирана увеличился

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) общий экспорт железной руды из Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 54% в стоимостном выражении и на 49,4% в весовом выражении.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Иранской ассоциации производителей стали.

Согласно статистическим данным, за 7 месяцев из Ирана было экспортировано 15,2 млн тонн железной руды на сумму 1,24 млрд долларов США. За аналогичный период прошлого года экспорт железной руды составил 10,2 млн тонн на сумму 805 млн долларов США.

За 7 месяцев Иран экспортировал 7,89 млн тонн железорудных окатышей на сумму 673 млн долларов США. Экспорт железорудных окатышей увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% в стоимостном выражении и на 28% в весовом выражении.

За указанный период Иран экспортировал 7,33 млн тонн железорудного концентрата на сумму 569 млн долларов США. Экспорт железорудного концентрата увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 95% в стоимостном выражении и на 82% в весовом выражении.

Следует отметить, что экспорт стали и чугуна из Ирана за первые 7 месяцев составил 23,7 млн ​​тонн на сумму 4,63 млрд долларов США. Экспорт стали и чугуна увеличился на 27% в стоимостном выражении и на 43% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 млн тонн в год.