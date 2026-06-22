Глава бакинского офиса Совета Европы вызван в МИД

БАКУ /Trend/ - 22 июня глава бакинского офиса Совета Европы Петр Зих был вызван в министерство иностранных дел.

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с решением Европейского суда по правам человека против нашей страны от 18 июня, подчеркнуто, что данное решение является несправедливым, предвзятым и противоречащим положениям международного права.

Было отмечено, что в то время как в решении от 16 июня 2016 года по делу «Чирагов и другие против Армении» были зафиксированы факты оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении и существования оккупационного режима при прямой военной и финансовой поддержке Армении, именование в нынешнем решении этих территорий в качестве т.н. независимого субъекта "НКР противоречит международному праву и судебным процедурам.

Кроме того, был выражен протест против использования в известном решении суда терминологии, противоречащей международно признанному суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Было заявлено, что наличие в решении таких выражений, как «линия соприкосновения между Азербайджаном и "НКР"», а также упоминание «армии», «органов власти», «генерального прокурора» и «омбудсмена» бывшего марионеточного режима, является попыткой легитимизации бывшего незаконного сепаратистского режима. В ходе встречи до внимания было доведено, что Азербайджанская Республика решительно отвергает это решение суда, и азербайджанская сторона рассмотрит все возможные средства и предпримет соответствующие шаги для защиты своих законных интересов.