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AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)

ИКТ Материалы 8 июня 2026 10:22 (UTC +04:00)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)

БАКУ/ Trend/ - ООО “AzInTelecom”, одна из компаний AZCON Holding, приняло участие в IV Национальном форуме по кибербезопасности.

Форум объединил представителей государственного и частного секторов, экспертов в области кибербезопасности и представителей технологических компаний для обсуждения развития национальной экосистемы кибербезопасности и актуальных вопросов защиты критически важной информации.

На мероприятии компания “AzInTelecom” была представлена корпоративным стендом, где участники ознакомились с цифровыми решениями и услугами в деталях.

В рамках панельных дискуссий руководитель отдела кибербезопасности “AzInTelecom” Эльшан Исмаилов выступил с презентацией на тему “Кибервызовы в условиях цифровой трансформации”. В ходе выступления он рассказал о прямом влиянии стремительного развития технологий искусственного интеллекта на сферу кибербезопасности. Кроме того, участникам была представлена информация о суперкомпьютерной инфраструктуре, созданной AzInTelecom, а также о деятельности Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC), который функционирует в режиме 24/7.

Основной целью участия “AzInTelecom” в мероприятии было представить направления деятельности компании в области цифровой трансформации и кибербезопасности, а также обсудить потенциальные направления сотрудничества.

О компании:

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, специализируется на облачных решениях, цифровой идентификации и кибербезопасности. Компания функционирует с 2015 года и является провайдером таких национальных проектов, как «Государственное облако» (Government Cloud) и платформа цифровых решений SİMA.

https://youtu.be/bO1hTp2KZGY

AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)
AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФOTO)

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