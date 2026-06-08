Выросли налоговые поступления из ненефтегазового сектора Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2026 года по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики в государственный бюджет Азербайджана поступило более 7 миллиарда 825,3 миллиона манатов налогов, что на 130,3 миллиона манатов превышает прогнозный показатель.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана.

Поступления из ненефтегазового сектора составили 6 миллиарда 187,7 миллиона манатов. В бюджет дополнительно к прогнозу было перечислено 109,7 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года налоговые поступления из ненефтегазового сектора увеличились на 471,5 миллиона манатов, или на 8,2%.

В январе-мае 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили около 2 милиарда 806,8 миллиона манатов, что на 159,1 миллиона манатов больше прогнозного показателя. По внебюджетным организациям поступления превысили 1 миллиард 877,7 миллиона манатов.

За отчетный период поступления по страхованию от безработицы составили 100,2 миллиона манатов, что более чем на 4,5 миллиона манатов превышает прогноз. Поступления от внебюджетных организаций превысили 77,7 миллиона манатов.

Объем поступлений по обязательному медицинскому страхованию превысил 426,1 миллиона манатов, что более чем на 11 миллиона манатов выше прогноза. Поступления от внебюджетных организаций составили более 284,7 миллиона манатов.