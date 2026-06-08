Azercell представил решения на базе искусственного интеллекта на IV Национальном форуме по кибербезопасности (ФОТО)

Компания выступила в качестве платинового спонсора форума

По инициативе Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана был проведён IV Национальный форум по кибербезопасности. Платиновым спонсором форума выступила компания «Azercell Telecom», являющаяся одним из ведущих драйверов цифровой трансформации Азербайджана.

Форум стал важной платформой для обмена международным опытом, обсуждения инновационных подходов и развития новых направлений сотрудничества. В ходе мероприятия были рассмотрены новые киберугрозы, возникающие в условиях цифровой трансформации, влияние технологий искусственного интеллекта на сферу кибербезопасности, а также современные механизмы защиты от цифровых рисков.

В форуме приняли участие представители государственного и частного секторов, технологические компании, международные эксперты и специалисты по кибербезопасности.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Кибервызовы в цифровой трансформации». Выступая на сессии, руководитель отдела кибербезопасности компании «Azercell Telecom» Маис Шарифли представил практические результаты внедрения технологий искусственного интеллекта в процессы обеспечения кибербезопасности. По его словам, в настоящее время компания предоставляет корпоративным клиентам более 10 решений и услуг в области кибербезопасности.

Было отмечено, что Azercell является первой телекоммуникационной компанией, внедрившей архитектуру искусственного интеллекта для обнаружения киберугроз и централизованного управления экосистемой цифровой безопасности. М.Шарифли подчеркнул, что уровень соответствия между решениями аналитиков по кибербезопасности и решениями, принимаемыми системами искусственного интеллекта, в настоящее время превышает 95%.

Технологии искусственного интеллекта, работающие в непрерывном режиме, существенно повышают скорость и эффективность операционных процессов, а в отдельных случаях сокращают время их выполнения до 40 раз по сравнению с традиционными подходами. Кроме того, такие решения расширяют возможности обработки и анализа больших объемов данных, обеспечивая своевременное выявление потенциальных киберугроз.

Следует отметить, что компания Azercell последовательно развивает направление кибербезопасности в соответствии со «Стратегией информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023–2027 годы» и продолжает реализацию инициатив, направленных на укрепление цифровой устойчивости страны.