Подведены итоги выборов в Армении: партия Пашиняна одержала победу (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала результаты голосования на всех 2005 избирательных участках.
Согласно результатам, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81 процента (727 160) голосов.
Как сообщает Trend, об этом следует из данных ЦИК Армении.
Отмечается, что общее число проголосовавших составило 1 476 916 человек.
09:00
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 1964 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Голоса распределились так:
- "Гражданский договор" - 49,82 %
- Блок "Сильная Армения" - 23,35%
- Блок "Армения" -9,94 %
- "Процветающая Армения" - 3,97%
08:20
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 1924 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Голоса распределились так:
- партия "Гражданский договор" - 50,04%
- блок "Сильная Армения" - 23,33%
- блок "Армения" - 9,85%
- Процветающая Армения - 3,98%.
03:03
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 526 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Итоги голосования по 526 участкам выглядят следующим образом:
- Гражданский договор - 51,13%
- Сильная Армения - 23,31%
- блок "Армения" - 9,71%
- Процветающая Армения - 4,11%
02:25
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 420 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Итоги голосования по 420 участкам выглядят следующим образом:
- Гражданский договор - 54,64%
- Сильная Армения - 21.99%
- блок "Армения" - 8,67%
- Процветающая Армения - 5,34%
01:35
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 284 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Итоги голосования по 284 участкам выглядят следующим образом:
- Гражданский договор - 54,72%
- "Сильная Армения" - 22,27%
- Блок "Армения" - 8,32%
- "Процветающая Армения" - 5,07%
00:50
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 159 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Итоги голосования по 159 участкам выглядят следующим образом:
- Гражданский договор - 56,37% (20 859 голосов)
- "Сильная Армения" - 22,7% (8 291 голос)
- Блок "Армения" - 8,03% (2 933 голоса)
- "Процветающая Армения" - 4,41% (1 611 голосов).
00:31
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 120 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.
Итоги голосования по 120 участкам выглядят следующим образом:
- Гражданский договор - 57,36%
- "Сильная Армения" - 21,55%
- Блок "Армения" - 8,22%
- "Процветающая Армения" - 4,88%.
00:05
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.
Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 57,14%
- "Сильная Армения" - 21,43%
- Блок "Армения" - 8,21%
- "Процветающая Армения" - 5,10%.
23:42
По предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор".
Как передает Trend, предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom.
Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 56,4%
- "Сильная Армения" - 26,0%
- Блок "Армения" - 11,0%
- "Процветающая Армения" - 3,2%.