Подведены итоги выборов в Армении: партия Пашиняна одержала победу (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия Армении подсчитала результаты голосования на всех 2005 избирательных участках.

Согласно результатам, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,81 процента (727 160) голосов.

Как сообщает Trend, об этом следует из данных ЦИК Армении.

Отмечается, что общее число проголосовавших составило 1 476 916 человек.

09:00

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 1964 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Голоса распределились так:

- "Гражданский договор" - 49,82 %

- Блок "Сильная Армения" - 23,35%

- Блок "Армения" -9,94 %

- "Процветающая Армения" - 3,97%

08:20

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 1924 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Голоса распределились так:

- партия "Гражданский договор" - 50,04%

- блок "Сильная Армения" - 23,33%

- блок "Армения" - 9,85%

- Процветающая Армения - 3,98%.

03:03

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 526 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Итоги голосования по 526 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 51,13%

- Сильная Армения - 23,31%

- блок "Армения" - 9,71%

- Процветающая Армения - 4,11%

02:25

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 420 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Итоги голосования по 420 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 54,64%

- Сильная Армения - 21.99%

- блок "Армения" - 8,67%

- Процветающая Армения - 5,34%

01:35

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 284 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Итоги голосования по 284 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 54,72%

- "Сильная Армения" - 22,27%

- Блок "Армения" - 8,32%

- "Процветающая Армения" - 5,07%

00:50

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 159 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Итоги голосования по 159 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 56,37% (20 859 голосов)

- "Сильная Армения" - 22,7% (8 291 голос)

- Блок "Армения" - 8,03% (2 933 голоса)

- "Процветающая Армения" - 4,41% (1 611 голосов).

00:31

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 120 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.

Итоги голосования по 120 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 57,36%

- "Сильная Армения" - 21,55%

- Блок "Армения" - 8,22%

- "Процветающая Армения" - 4,88%.

00:05

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%.

23:42

По предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Как передает Trend, предварительные результаты выборов на основе открытых данных представил Infocom.

Предварительные итоги голосования на данный момент выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 56,4%

- "Сильная Армения" - 26,0%

- Блок "Армения" - 11,0%

- "Процветающая Армения" - 3,2%.