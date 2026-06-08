В Азербайджане введут новые штрафы за нарушения правил соцсетей с возрастными ограничениями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут установлены новые штрафы за нарушение требований, связанных с деятельностью социальных сетевых платформ, на которых применяются возрастные ограничения.

Как сообщает Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, вопросам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству.

За непредоставление в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, информации, указанной в статье 13-4.13 Закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», либо за нарушение срока ее предоставления, либо за предоставление неполной или искаженной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 6000 до 7000 манатов, юридические лица — на сумму от 15 000 до 20 000 манатов.

За неответ в течение 5 рабочих дней на запросы, направленные органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, со стороны провайдера социальной сетевой платформы, на которой применяются возрастные ограничения, либо за предоставление неполной или искаженной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 7000 до 8000 манатов, юридические лица — на сумму от 25 000 до 30 000 манатов.

За нарушение требований, связанных с безопасным использованием социальных сетевых платформ с возрастными ограничениями, а именно:

за неприменение технических способов, установленных статьями 13-4.2 и 13-4.4 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», при создании индивидуальной цифровой учетной записи, либо за их применение с нарушением требований статей 13-4.2 – 13-4.5 указанного Закона;

за необеспечение технических мер и мер безопасности, указанных в статье 13-4.11 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», в отношении индивидуальных цифровых учетных записей пользователей в возрасте от 16 до 18 лет;

за неприменение на платформе цифровых решений, действующих в непрерывном режиме и обеспечивающих оперативное вмешательство, для предотвращения распространения вредоносного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим охраняемым законом правам и свободам пользователей в возрасте от 16 до 18 лет, либо за непринятие мер по предотвращению распространения вредоносного контента в течение 24 часов с момента его обнаружения;

за хранение собранных персональных данных в информационной системе провайдеров социальных сетевых платформ, передачу этих данных третьим лицам или использование персональных данных в коммерческих целях, для таргетированной рекламы (направленной на конкретного пользователя) или в иных целях, за исключением цели проверки возраста;

за необеспечение удаления информации, размещенной, контента, которым поделился, и персональных данных лица, имеющего индивидуальную цифровую учетную запись, до достижения им совершеннолетия, на основании обращения самого лица (до достижения совершеннолетия — его законного представителя) или органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, —

должностные лица будут оштрафованы на сумму от 8000 до 9000 манатов, юридические лица — на сумму от 35 000 до 40 000 манатов.

За повторное совершение лицом, уже подвергнутым административному взысканию, всех вышеуказанных правонарушений в течение одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания должностные лица будут оштрафованы на сумму от 9000 до 10 000 манатов, юридические лица — на сумму от 45 000 до 50 000 манатов.