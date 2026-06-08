В Азербайджане лицам младше 16 лет запретят создавать аккаунты в ряде соцсетей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицам младше 16 лет запретят создавать аккаунты в социальных сетях с возрастными ограничениями.

Как сообщает Trend, это нашло свое отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон «Об информации, информатизации и защите информации», который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламента) по правам человека, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по правовой политике и государственному строительству.

Новые понятия

платформа социальной сети – информационная система, предоставляющая пользователям возможность создавать личную цифровую учетную запись, устанавливать виртуальные связи с другими пользователями и обмениваться цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) в индивидуальном и (или) массовом порядке, основной функцией которой является обеспечение цифрового взаимодействия между пользователями;

– информационная система, предоставляющая пользователям возможность создавать личную цифровую учетную запись, устанавливать виртуальные связи с другими пользователями и обмениваться цифровым контентом (текст, фото, видео, аудио и т.д.) в индивидуальном и (или) массовом порядке, основной функцией которой является обеспечение цифрового взаимодействия между пользователями; платформа социальной сети с возрастным ограничением (платформа) – информационная система, которая с учетом возрастного ограничения посредством массового распространения цифрового контента (текст, фото, видео, аудио и т.д.) обеспечивает цифровое взаимодействие между пользователями (за исключением установления образовательных, медицинских или профессионально-деловых отношений);

– информационная система, которая с учетом возрастного ограничения посредством массового распространения цифрового контента (текст, фото, видео, аудио и т.д.) обеспечивает цифровое взаимодействие между пользователями (за исключением установления образовательных, медицинских или профессионально-деловых отношений); провайдер платформы социальной сети с возрастным ограничением (провайдер) – юридическое или физическое лицо, которое формирует технологическую инфраструктуру платформы, определяет принципы ее деятельности и правила пользования, осуществляет прямой контроль над алгоритмами распространения цифрового контента (текст, фото, видео, аудио и т.д.) и процессами обработки пользовательской информации, а также несет ответственность за управление данной платформой;

– юридическое или физическое лицо, которое формирует технологическую инфраструктуру платформы, определяет принципы ее деятельности и правила пользования, осуществляет прямой контроль над алгоритмами распространения цифрового контента (текст, фото, видео, аудио и т.д.) и процессами обработки пользовательской информации, а также несет ответственность за управление данной платформой; личная цифровая учетная запись – цифровая страница, создаваемая при регистрации физического или юридического лица на платформе, защищенная уникальными идентификационными и регистрационными данными (имя пользователя, пароль, средства многофакторной аутентификации и т.д.), обеспечивающая его идентификацию, размещение, управление и распространение принадлежащей ему информации, установление связи с другими пользователями, а также использование услуг в индивидуализированном порядке и на которую распространяются связанные с пользователем права и обязанности.

Требования к регистрации лиц на платформе

13-4.1. Лицам, не достигшим 16 лет, не будет разрешено создание личных цифровых учетных записей на платформе. Перечень платформ будет определяться органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

13-4.2. При создании личной цифровой учетной записи на платформе провайдер должен обеспечить последовательное применение следующих технических способов для контроля соблюдения возрастного ограничения:

заявление лица о своем возрасте;

предоставление сведений о банковской карте, адресе электронной почты и номере мобильного телефона для уточнения заявленного возраста лица, а также получения согласия законного представителя ребенка в возрасте от 16 до 18 лет на создание личной цифровой учетной записи.

13-4.3. На основании вышеуказанных сведений провайдер осуществит проверку заявленного возраста посредством отправки запроса на адрес электронной почты и номер мобильного телефона лица, а также законного представителя ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, а также посредством списания денежных средств с принадлежащей ему банковской карты (с условием возврата).

13-4.4. Провайдер при создании личной цифровой учетной записи может применять технические способы, не предусмотренные в пункте 13-4.2, с согласия органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, если эти способы не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией и законами Азербайджанской Республики, не противоречат требованиям нормативных правовых актов в области защиты прав потребителей, государственной тайны, защиты персональных данных и информационной безопасности.

13-4.5. Если в результате проверки, проведенной техническими способами, предусмотренными в пунктах 13-4.2 и 13-4.4, будет установлено, что возраст пользователя составляет 16 лет или более, будет обеспечено создание личной цифровой учетной записи.

13-4.6. Круг контента и рекламы, размещаемых провайдером в личной цифровой учетной записи ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, а также часы использования им платформы будут контролироваться законным представителем ребенка. Для осуществления такого контроля провайдер должен обеспечить необходимый функционал на платформе. Законные представители несут ответственность за осуществление активного контроля за личными цифровыми учетными записями детей в возрасте от 16 до 18 лет на основе данного функционала, а также за использование ими платформ социальных сетей в соответствии с требованиями настоящего закона.

13-4.7. Провайдер должен обеспечить регулярный анализ поведения лица на платформе социальной сети и при наличии обоснованных сомнений относительно его заявленного возраста повторную проверку возраста в соответствии с требованиями пунктов 13-4.2 и 13-4.4. В случае обнаружения нарушений возрастного требования доступ данного лица к личной цифровой учетной записи должен быть немедленно ограничен. Управление учетными записями, в отношении которых применено ограничение, регулируется внутренними правилами платформ.

13-4.8. В целях проверки возраста пользователя провайдер не может осуществлять следующие действия в отношении собранных персональных данных:

хранить их в своей информационной системе или передавать третьим лицам;

использовать их для коммерческих, целевых рекламных (направленных на конкретного пользователя) или иных целей, за исключением проверки возраста.

13-4.9. Провайдер должен обеспечить немедленное уничтожение собранных персональных данных по завершении процесса проверки, указанного в пункте 13-4.8.

13-4.10. Провайдер должен обеспечить удаление информации, размещенной лицом, имеющим личную цифровую учетную запись, контента, которым оно поделилось, и его персональных данных до достижения им совершеннолетия, на основании обращения самого лица, а если оно не достигло совершеннолетия – его законного представителя или органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, а также по собственной инициативе в случаях, предусмотренных внутренними правилами.

13-4.11. В отношении личных цифровых учетных записей детей в возрасте от 16 до 18 лет провайдер должен обеспечить следующие технические и безопасностные меры, связанные с использованием платформы:

установление по выбору пользователя безопасного режима использования и усиленных настроек конфиденциальности;

установление всех стандартных настроек конфиденциальности в личных цифровых учетных записях и ограничение доступности данных геолокации, в том числе их разглашения общественности;

предотвращение размещения в личных цифровых учетных записях контента, включая информацию и рекламу, который наносит вред их физическому и психическому здоровью или вызывает зависимость, а также запрещение использования манипулятивных дизайнерских методов (бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение видеоматериалов и т.д.);

предотвращение размещения в личных цифровых учетных записях информации, указанной в статье 4.2 Закона «О защите детей от вредной информации».

13-4.12. Для предотвращения распространения вредоносного контента, создающего угрозу жизни, здоровью, половой неприкосновенности, чести, достоинству и другим охраняемым законом правам и свободам детей в возрасте от 16 до 18 лет, провайдер должен применять на платформе цифровые решения, действующие в непрерывном режиме и обеспечивающие оперативное вмешательство. Срок технического вмешательства провайдера по предотвращению таких случаев не должен превышать 24 часов с момента обнаружения вредоносного контента.

13-4.13. Провайдер должен ежегодно, до 15 января следующего года, представлять в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, годовую информацию об исполнении требований, предусмотренных в пунктах 13-4.10 и 13-4.11, а также статистику по случаям отказа в создании личной цифровой учетной записи, за каждый календарный год.

13-4.14. Органы (учреждения), определенные соответствующим органом исполнительной власти, будут проводить регулярные просветительские мероприятия по обеспечению использования платформ в соответствии с требованиями настоящего закона, защите прав детей и их охране от вредоносного контента при таком использовании.