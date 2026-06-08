bp передала операционные функции Баку-Супса Азербайджану и Грузии

БАКУ/ Trend/ - Операционные функции Западного маршрута экспортного трубопровода (WREP, Баку-Супса) переданы государственным структурам Азербайджана и Грузии, сказали в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend.

"Как сообщалось ранее и в соответствии с договорными рамками, объекты Западного маршрута экспортного трубопровода (WREP) (Баку–Супса), за исключением объектов, расположенных на территории терминала Сангачал, были возвращены соответствующим государственным структурам Азербайджана и Грузии с 8 июня 2026 года", - сообщили в bp Azerbaijan.

Ранее, региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли 2 июня на полях Бакинской энергетической недели заявил, что этот шаг не является продажей активов.

"Это не является продажей активов, а представляет собой лишь выполнение ранее подписанных контрактных обязательств", - отметил он, добавив, что "операционный контроль над трубопроводом возвращается его владельцам в соответствующих странах и осуществляется в соответствии с заранее согласованными юридическими обязательствами сторон".

Напомним, что в мае 2026 года, в ходе визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан, между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), ООО SOCAR Midstream Operations и Корпорацией нефти и газа Грузии (GOGC) были подписаны Основные условия по Эксплуатационному соглашению, определяющему условия эксплуатации грузинского участка Западного маршрута экспортного трубопровода, включая Супсинский нефтяной терминал и связанную с ним инфраструктуру.

В июле 2025 года Казахстан обозначил потенциальный интерес к маршруту. Министр энергетики страны Ерлан Аккенженов в интервью Trend на полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди заявил, что рассматривает трубопровод как перспективный экспортный коридор. "Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами из SOCAR и рассматриваем любые возможные транспортные коридоры, включая Баку-Супса", - отметил он.

По данным SOCAR, опубликованным на сайте компании, с начала коммерческой эксплуатации по 1 апреля 2026 года через трубопровод Баку-Супса было транспортировано в общей сложности 738 млн баррелей нефти.

Западный маршрут экспортного трубопровода транспортирует сырую нефть с офшорных месторождений Каспийского моря в Чёрное море, откуда она далее доставляется танкерами через Босфор на европейские рынки.

Трубопровод начинается на терминале Сангачал близ Баку и проходит через территорию Азербайджана и Грузии до терминала Супса на черноморском побережье Грузии. Общая протяжённость составляет 829 км.

Строительство началось после подписания межправительственного соглашения между Азербайджаном и Грузией в апреле 1996 года и было завершено в ноябре 1998 года. Эксплуатация трубопровода началась в феврале 1999 года, а терминал Супса был открыт 17 апреля 1999 года. В 2008 году была проведена масштабная программа повторного ввода в эксплуатацию.

В 2007 году WREP был временно остановлен для проведения масштабных ремонтных и заменяющих работ, включая участки в Азербайджане и Грузии. На период остановки использовались альтернативные маршруты экспорта, что позволило избежать влияния на поставки на мировые рынки.

Система WREP включает шесть насосных станций — три в Азербайджане и три в Грузии — а также две станции по снижению давления в Грузии, 59 линейных запорных клапанов и промежуточные станции очистки (pigging stations).

Согласно данным SOCAR, полученным Trend, пропускная способность трубопровода составляет 5,2 млн тонн в год.