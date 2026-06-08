Народ Армении на выборах проголосовал за мир - Никол Пашинян

БАКУ /Trend/ — Народ Армении в ходе прошедших парламентских выборов проголосовал за мир, региональное процветание и всеобъемлющее сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам голосования.

Он выразил надежду, что данный политический сигнал встретит конструктивный отклик со стороны соседних государств.

«Наш посыл остается неизменным: народ Армении проголосовал за мир, региональное процветание и региональное сотрудничество. Я надеюсь, что это встретит позитивный ответ как со стороны Турции, так и со стороны Азербайджана. Нам необходимо институционализировать мир между Арменией и Азербайджаном. Нам также необходимо открыть границы с Турцией. И, конечно, нам необходимо установить дипломатические отношения», — заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр положительно оценил текущую динамику взаимодействия с Анкарой, выразив благодарность за решение открыть железнодорожную ветку Ахалкалаки — Карс для армянских экспортно-импортных операций.

Пашинян подчеркнул важность сохранения набранного темпа для достижения финального прорыва — полноценного открытия сухопутных границ и установления дипломатических связей.

Коснувшись переговорного трека с Баку, глава кабмина напомнил, что стороны уже парафировали текст мирного соглашения, и следующим логическим шагом должно стать его официальное подписание.

Важнейшим элементом долгосрочной стабилизации Южного Кавказа Пашинян назвал скорейший запуск проекта TRIPP. По его словам, данная инициатива способна кардинально изменить правила игры в регионе, обеспечив окончательное преодоление транспортной и экономической блокады.