Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Армении

БАКУ /Trend/ — Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе правящей партии «Гражданский договор» на очередных парламентских выборах, прошедших в стране 7 июня 2026 года.

Как сообщает Trend об этом он заявил журналистам на брифинге по итогам выборов.

​В своем выступлении Пашинян подчеркнул, что полученные результаты позволяют его политической силе сохранить абсолютное большинство в законодательном органе страны и избежать формирования коалиционных альянсов.

​«Партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство. Благодарю наших сторонников, которые на протяжении всего этого времени верили в нас и поддерживали нас. Благодарю также тех — и даже в первую очередь тех, — кто относился к нам с сомнением, но тем не менее оказал нам поддержку. Это историческая победа. Историческая победа, которая, безусловно, обеспечит устойчивость и дальнейшее развитие Республики Армения. И, конечно, у нас будет прочный и институционально закреплённый мир», — заявил Никол Пашинян.