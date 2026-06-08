Азербайджанская певица Jeyleen выступит на 60-м Montreux Jazz Festival в Швейцарии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Jeyleen (Джейлин) примет участие в 60-м юбилейном Montreux Jazz Festival, который пройдет в Швейцарии. Выступление артистки запланировано на 7 июля. Она представит Азербайджан на одной из самых престижных музыкальных сцен мира, где ежегодно выступают ведущие исполнители международного уровня, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Jeyleen - певица и автор-исполнитель, работающая в жанрах альтернативного поп-рока с элементами соула и джаза. Её творчество отличается кинематографичным звучанием и экспериментальным подходом к музыке, в котором важную роль играет визуальная составляющая.

Артистка родом из Азербайджана, в настоящее время живёт и работает в Швейцарии. В основе её творческого метода лежит концепция синестезии - восприятия звуков через цветовые и визуальные образы. По словам певицы, каждая композиция имеет собственный "цвет", а вдохновение она часто находит в повседневных звуках - городском шуме, шагах, стекле и других естественных акустических деталях.

Музыка Jeyleen часто описывается как "визуальная" - слушатели отмечают, что её композиции вызывают устойчивые цветовые и эмоциональные ассоциации, что выделяет её стиль на фоне современной альтернативной сцены.

Выступление на Montreux Jazz Festival станет важным этапом в международной карьере певицы и возможностью представить современную азербайджанскую музыкальную сцену на мировой арене.

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