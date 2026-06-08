Пашинян заявил, что лидеры оппозиции должны понести уголовную ответственность

БАКУ /Trend/ — Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лидеры оппозиции должны понести жесткую уголовную ответственность, а процесс изъятия их незаконных активов в пользу государства будет существенно ускорен.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга для прессы по итогам прошедших парламентских выборов.

Выступая перед журналистами, Пашинян подчеркнул, что победа правящей партии «Гражданский договор» дает исполнительной власти четкий мандат на тотальный демонтаж старой политической и финансовой системы. При этом премьер-министр отказался признавать оппонентов классическими политическими оппонентами, назвав их структурами прежнего режима.

«Наша позиция по этому вопросу не изменилась. Лидеры этих сил должны быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Армения. Они должны понести уголовную ответственность по уже известным обществу делам. В конечном счёте эти силы не являются политическими силами. Они представляют олигархическую систему. Весь криминально-олигархический клан должен понести ответственность по закону, а всё имущество, приобретённое незаконным путём, должно быть конфисковано», — заявил Никол Пашинян.

Он отдельно указал на необходимость интенсификации правовых процедур, направленных против «партии войны» и «партии экономического грабежа», подчеркнув, что их искоренение является ключевой политической задачей новой администрации.

«Лишение криминально-олигархической системы незаконно приобретённых активов должно происходить значительно быстрее и более высокими темпами — посредством механизмов конфискации имущества незаконного происхождения, уголовного преследования, системы защиты государственных интересов и системы защиты интересов общин. У них не должно оставаться пространства для деятельности в Республике Армения», — заключил Пашинян.