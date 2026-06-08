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Официальный курс азербайджанского маната на 8 июня

Экономика Материалы 8 июня 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната на 8 июня
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 июня.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9604 маната, 1 турецкая лира - 0,0369 маната, а 100 российских рублей - 2,3044 маната.

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