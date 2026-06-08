Предварительные итоги выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует

01:44
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 284 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.
Итоги голосования по 284 участкам выглядят следующим образом:
- Гражданский договор - 54,72%
- "Сильная Армения" - 22,27%
- Блок "Армения" - 8,32%
- "Процветающая Армения" - 5,07%
xxx
00:13
ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.
Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.
Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:
- "Гражданский договор" - 57,14%
- "Сильная Армения" - 21,43%
- Блок "Армения" - 8,21%
- "Процветающая Армения" - 5,10%