Предварительные итоги выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует

01:44

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 284 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Итоги голосования по 284 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 54,72%

- "Сильная Армения" - 22,27%

- Блок "Армения" - 8,32%

- "Процветающая Армения" - 5,07%

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00:13

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%

- "Сильная Армения" - 21,43%

- Блок "Армения" - 8,21%

- "Процветающая Армения" - 5,10%