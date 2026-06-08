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Предварительные итоги выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует

Армения Материалы 8 июня 2026 00:13 (UTC +04:00)
Предварительные итоги выборов в Армении: партия Пашиняна лидирует
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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01:44

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 284 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по результатам подсчетов.

Итоги голосования по 284 участкам выглядят следующим образом:

- Гражданский договор - 54,72%
- "Сильная Армения" - 22,27%
- Блок "Армения" - 8,32%
- "Процветающая Армения" - 5,07%

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00:13

ЦИК Армении подвел итоги голосования на 110 избирательных участках.

Как передает Trend, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по этим результатам.

Итоги голосования по 110 участкам выглядят следующим образом:

- "Гражданский договор" - 57,14%
- "Сильная Армения" - 21,43%
- Блок "Армения" - 8,21%
- "Процветающая Армения" - 5,10%

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