МИД Ирана назвал удары по военным объектам Израиля законной самообороной

БАКУ /Trend/ — Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли точечные удары по нескольким военным объектам на севере Израиля, реализовав свое неотъемлемое право на законную самооборону.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

​Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что военные действия, предпринятые в воскресенье вечером, 7 июня, были осуществлены в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Согласно заявлению МИД, данные меры стали прямым ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня от 7 апреля и возобновление агрессивных действий Израиля против Ливана и Исламской Республики Иран.

​Тегеран также вменил в вину израильской стороне нанесение ударов по иранским кораблям и объектам в южных регионах страны на протяжении последних двух недель. По утверждению иранской стороны, эти действия совершались «в форме сговора с террористической армией США», которую МИД ИРИ также обвинил в соучастии в актах морского пиратства против иранского народа.

«Исламская Республика Иран предупреждает, что любая злонамеренная авантюра сионистского режима против Ливана или Исламской Республики Иран встретит сокрушительный и всеобъемлющий ответ со стороны отважных Вооруженных сил Ирана», — указывается в официальном документе внешнеполитического ведомства.

​В тексте заявления также особо отмечается, что прекращение огня в Ливане являлось неотъемлемой частью более широкого пакетного соглашения от 7 апреля 2026 года.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, и Иран с того же дня обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.