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Азербайджанский паратаэквондист завоевал золотую медаль в Германии

Общество Материалы 8 июня 2026 04:07 (UTC +04:00)
Азербайджанский паратаэквондист завоевал золотую медаль в Германии
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На проходящем в немецком Нюрнберге Кубке Президента по паратаэквондо азербайджанский спортсмен Сабир Зейналов (весовая категория до 58 кг) добился очередного успеха.

Как передает Trend, 20-летний паралимпиец в полуфинале одержал победу над представителем Турции Хамзой Тарханом, а в финале оказался сильнее российского спортсмена Асхата Акматова, завоевав золотую медаль.

Напомним, что всего три дня назад азербайджанский паралимпиец также стал обладателем золотой медали на Гран-при Рима.

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