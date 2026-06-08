Азербайджанский паратаэквондист завоевал золотую медаль в Германии

БАКУ /Trend/ - На проходящем в немецком Нюрнберге Кубке Президента по паратаэквондо азербайджанский спортсмен Сабир Зейналов (весовая категория до 58 кг) добился очередного успеха.

Как передает Trend, 20-летний паралимпиец в полуфинале одержал победу над представителем Турции Хамзой Тарханом, а в финале оказался сильнее российского спортсмена Асхата Акматова, завоевав золотую медаль.

Напомним, что всего три дня назад азербайджанский паралимпиец также стал обладателем золотой медали на Гран-при Рима.