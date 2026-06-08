"Черным по белому" с Рамизом Фаталиевым – юбилей Мастера в душевной атмосфере (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла торжественная презентация книги "Черным по белому", приуроченная к 80-летнему юбилею видного кинорежиссера, сценариста, драматурга, народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталиева.

Мероприятие собрало представителей творческой интеллигенции, известных деятелей культуры и искусства, коллег, учеников, друзей и членов семьи юбиляра. В теплой и душевной атмосфере гости вспоминали яркие страницы творческой биографии мастера, его вклад в развитие национального кинематографа и литературы.

Рамиз Фаталиев по праву считается одной из ключевых фигур азербайджанского кино. За десятилетия творческой деятельности он создал десятки сценариев к художественным фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Широкой зрительской аудитории хорошо известны такие картины, как "Шестой", "Поднимутся знамена", "Зонт для новобрачных", "Я любил тебя больше жизни", "Анекдот", "Подлец" и многие другие. Его работы всегда отличались глубоким психологизмом, яркими характерами, тонким пониманием человеческой природы и высоким художественным уровнем.

Помимо кино, Рамиз Фаталиев успешно проявил себя как прозаик, драматург и публицист. Его литературное творчество неизменно вызывает интерес читателей благодаря искренности, философскому взгляду на жизнь и мастерскому владению словом. Новая книга "Черным по белому" представляет собой своеобразный творческий и жизненный дневник автора, в котором нашли отражение его размышления о времени, искусстве, судьбе, людях и событиях, свидетелем которых он был на протяжении многих лет.

В ходе вечера народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев, а также члены семьи автора прочитали отрывки из книги, познакомив гостей с наиболее яркими и эмоциональными страницами издания. Особое настроение мероприятию придало музыкальное выступление народного артиста Азербайджана, известного композитора Фаига Суджаддинова.

С теплыми словами в адрес юбиляра выступили народные писатели Азербайджана Анар Рзаев и Чингиз Абдуллаев. Они отметили исключительную роль Рамиза Фаталиева в развитии азербайджанского киноискусства, подчеркнули его высокий профессионализм, интеллигентность, преданность культуре и многолетнюю плодотворную деятельность на благо национального искусства.

Рамиз Фаталиев неоднократно становился лауреатом престижных государственных и профессиональных наград, принимал участие в работе международных кинофестивалей и творческих форумов, а его произведения получили признание как в Азербайджане, так и далеко за его пределами. Многие поколения кинематографистов считают его своим наставником и учителем.

Презентация книги стала не только значимым литературным событием, но и своеобразным праздником азербайджанской культуры, объединившим представителей разных поколений вокруг личности автора, чье творчество на протяжении многих десятилетий формирует культурное пространство страны.

Вечер завершился поздравлениями в адрес юбиляра, пожеланиями крепкого здоровья, новых творческих успехов и долгих лет активной деятельности. Гости мероприятия получили возможность лично пообщаться с автором и приобрести книгу с его автографом.

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