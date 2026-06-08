Казахстан - Китай: баланс между общими проектами и независимыми рынками

БАКУ /Trend/ - Экономическое сотрудничество Казахстана и Китая продолжает динамично развиваться. В начале июня состоялся первый в истории визит главы Администрации Специального административного района Гонконга в Казахстан. Джон Ли прибыл с масштабной делегацией, в состав которой вошли 75 официальных лиц и предпринимателей, представляющих широкий спектр отраслей, включая логистику, «зеленую» энергетику, горнодобывающую промышленность, инновации, технологии и образование.

Сегодня особый акцент в двусторонних отношениях делается на промышленную кооперацию, инвестиции и совместные инфраструктурные проекты.

За последние 20 лет Казахстан привлек около 30 млрд долларов инвестиций из Китая. В Алматы действует представительство Совета по развитию торговли Гонконга (HKTDC), которое активно способствует укреплению деловых связей между бизнес-сообществами двух стран.

По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг 48,7 млрд долларов. Китай также стал крупнейшим торговым партнером Казахстана по итогам первого квартала 2026 года: объем взаимной торговли составил 7,8 млрд долларов, что соответствует 23,8% общего внешнеторгового оборота страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 30%.

Астана стремится использовать сотрудничество с Пекином не только для расширения внешней торговли, но и для развития промышленности, модернизации транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций. Все большее значение приобретает локализация производств на территории Казахстана.

Среди последних крупных проектов — строительство металлургического комбината на западе страны. В апреле 2026 года было объявлено о планах компании Fujian Hengwang Investment инвестировать 1,2 млрд долларов в создание современного металлургического предприятия. Реализация проекта будет проходить в два этапа — к 2027 и 2029 годам. После выхода на полную мощность завод сможет производить до 3 млн тонн стали ежегодно.

В энергетической сфере АО НК «КазМунайГаз» и CITIC Construction достигли договоренностей о сотрудничестве по строительству Карачаганакского газоперерабатывающего завода.

Еще одним значимым направлением сотрудничества стала реализация проекта между министерством энергетики Республики Казахстан, китайской корпорацией CNPC, АО НК «КазМунайГаз» и акиматом Актюбинской области по строительству завода по производству карбамида. Предприятие планируется разместить вблизи Жанажолского газоперерабатывающего завода, который обеспечит сырьевую базу проекта — до 600 млн кубометров товарного газа в год. Проектная мощность будущего завода составит до 800 тыс. тонн карбамида ежегодно, а общий объем инвестиций оценивается в 1,25 млрд долларов.

Дополнительный импульс сотрудничеству придал недавний визит делегации Гонконга в Астану, по итогам которого стороны подписали 42 соглашения в различных сферах взаимодействия.

Параллельно развивается экспорт казахстанской продукции в Китай. В январе—марте 2026 года его объем достиг 3,5 млрд долларов, что на 45,8% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 2,4 млрд долларов. Все более значимую роль в структуре поставок играет агропромышленный комплекс. В частности, Казахстан укрепил позиции одного из ведущих поставщиков подсолнечного масла на китайский рынок, обеспечивая отечественным производителям доступ к огромной потребительской базе и способствуя росту несырьевого экспорта. По итогам 2025 года республика заняла шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла и второе место среди поставщиков этой продукции в Китай.

Дополнительные возможности для сотрудничества открываются и в финансовой сфере. Одним из наиболее перспективных инструментов становится выпуск так называемых «панда-бондов», позволяющих казахстанским эмитентам привлекать финансирование на китайском долговом рынке и диверсифицировать источники капитала.

1 июня на площадке Биржи AIX состоялась торжественная церемония листинга дебютного выпуска суверенных панда-облигаций Республики Казахстан. Разместив бумаги на сумму 3,4 млрд юаней с доходностью 1,9%, Казахстан установил рекорд, добившись самой низкой ставки размещения среди стран с рейтингом BBB и показателей, сопоставимых с государствами, имеющими рейтинг AA.

Подключение к данной финансовой инфраструктуре открывает новые возможности для привлечения китайского капитала, расширяет доступ казахстанских инвесторов к одному из крупнейших долговых рынков мира и способствует дальнейшей интеграции финансовых систем Казахстана и Китая.

Вместе с тем устойчивое развитие экономики требует сохранения баланса во внешнеэкономической политике. Высокая доля Китая во внешней торговле Казахстана объективно усиливает взаимозависимость двух стран, поэтому вопросы диверсификации остаются актуальными. Любые изменения в экономической конъюнктуре КНР способны отражаться на смежных рынках и торговых потоках региона.

Именно поэтому Казахстан параллельно расширяет сотрудничество с Европейским союзом, государствами Центральной Азии, Турцией и странами Ближнего Востока. Такой подход позволяет снижать риски чрезмерной концентрации на одном направлении и формировать более устойчивую систему международных экономических связей.

Отдельное внимание уделяется поддержке национального бизнеса в условиях конкуренции с крупными зарубежными производителями. Одновременно продолжается развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Этот маршрут играет важную роль в доставке грузов между Китаем и Европой, сохраняя при этом многосторонний характер и привлекая инвестиции не только из Китая, но и из Европы, Турции и других стран.

В целом развитие отношений между Казахстаном и Китаем демонстрирует переход к более глубокому и комплексному формату взаимодействия. Используя преимущества своего географического положения и инвестиционный потенциал соседней страны, Казахстан стремится укреплять промышленную базу, развивать логистическую инфраструктуру и одновременно сохранять многовекторный характер своей экономической политики.