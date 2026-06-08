Глава МИд Ирана провел телефонный разговор с министрами иностранных дел четырех стран

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговоры с глава МИД ряда стран.

Как сообщает Trend, об этом говорится на странице иранского министра иностранных дел в Telegram.

Сообщается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонных разговоров с главами МИД Великобритании, Катара, Турции и Франции, а также с начальником штаба армии Пакистана обсудил ситуацию в регионе и реакцию Ирана на нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане.

Отмечается, что после реакции Ирана на повторные нарушения режима прекращения огня в Ливане Аббас Аракчи провёл отдельные телефонные переговоры с главами МИД Великобритании Иветт Купер и Турции Хаканом Фиданом, а также с главнокомандующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых были обсуждены последние события в регионе.

Кроме того, в ходе телефонных разговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани Аракчи провёл консультации по поводу реакции Ирана на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля на ливанском направлении и последних региональных событий.