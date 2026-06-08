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Банк Республика запускает акцию по ломбардным кредитам «Будь весомее - получай больше!» (ВИДЕО)

Общество Материалы 8 июня 2026 10:54 (UTC +04:00)
Банк Республика запускает акцию по ломбардным кредитам «Будь весомее - получай больше!» (ВИДЕО)

В Банке Республика чем тяжелее залоговое золото, тем больше скидка по процентной ставке!

В жизни бывают моменты, когда вес становится преимуществом. Иногда это преимущество приносит доверие, а иногда открывает новые возможности. В Банке Республика вес может принести вам ещё больше преимуществ.

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, объявляет о запуске новой акции по ломбардным кредитам - «Будь весомее — получай больше!».

В рамках акции размер скидки по процентной ставке по ломбардному кредиту будет зависеть от веса золотых изделий, передаваемых клиентом в залог. Чем больше вес залога, тем выше скидка.

Условия кредита:

  • Сумма кредита — до 50 000 манатов
  • Срок кредита — до 48 месяцев
  • Процентная ставка — от 18% годовых

Отметим, что переданные в залог золотые изделия на протяжении всего срока кредита находятся под надёжной защитой и хранятся в Банке Республика с соблюдением высоких стандартов безопасности.

Акция действует до 31 августа 2026 года.

Будьте весомее — и ваша процентная ставка станет легче!

Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
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Центр поддержки клиентов: 144

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