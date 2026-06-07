Израиль заявил о намерении ответить Ирану на ракетный обстрел

БАКУ /Trend/ - Израиль планирует ответные действия в отношении Ирана после ракетного обстрела израильской территории.

Как передает Trend, об этом сообщают израильские СМИ.

"Мы ответим на ракетные пуски Ирана", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, происходившей с 28 февраля по 7 апреля, возникло серьезное ограничение на свободный проход судов через Ормузский пролив.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, и Иран с того же дня обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.