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В Азербайджане задержан гражданин Нигерии, пытавшийся незаконно пересечь границу

Происшествия Материалы 8 июня 2026 11:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане задержан гражданин Нигерии, пытавшийся незаконно пересечь границу
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - Пытавшийся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана гражданин Нигерии задержан.

Об этом сообщили Trend в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в зоне обслуживания пограничного отряда «Загатала» Пограничных войск, задержан гражданин Федеративной Республики Нигерия — Олабийи Казеем Адиса 1995 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу из Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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