В Азербайджане задержан гражданин Нигерии, пытавшийся незаконно пересечь границу

БАКУ /Trend/ - Пытавшийся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана гражданин Нигерии задержан.

Об этом сообщили Trend в Государственной пограничной службе (ГПС).

Отмечается, что в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в зоне обслуживания пограничного отряда «Загатала» Пограничных войск, задержан гражданин Федеративной Республики Нигерия — Олабийи Казеем Адиса 1995 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу из Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.