Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 1 по 7 мая на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 101 противотанковая мина, 48 противопехотных мин, 412 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в еженедельной информации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проводимых на освобожденных территориях гуманитарных операциях по разминированию.

Согласно инфомации, 1545,7 гектара территории очищено от мин.

Отмечается, что операции по разминированию осуществляются силами ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы и четырех частных компаний на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ханкенди, Шушинского, Ходжавендского, Лачинского, Физулинского, Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.