Аркадаг встретил Дни культуры Азербайджана в Туркменистане танцами, конным шоу и яркой программой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках масштабных Дней культуры Азербайджана в Туркменистане очередные мероприятия были проведены в городе Аркадаг, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В Городской библиотеке имени Довлетмаммета Азади состоялась научная конференция, посвящённая творчеству выдающегося представителя азербайджанской литературы, поэта и просветителя Сеида Азима Ширвани (1835–1888) и известного туркменского поэта Довлетмаммета Азади (1695–1760). Перед началом конференции гости ознакомились с деятельностью библиотеки.

Модератором мероприятия выступил секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, писатель и драматург Ильгар Фахми.

С докладами выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член межпарламентской группы дружбы Азербайджан–Туркменистан, доктор политических наук, профессор Хикмет Мамедов, директор Национальной библиотеки Азербайджана, профессор, заслуженный работник культуры, председатель Союза национальных библиотек тюркского мира Керим Тахиров, а также туркменские литературоведы.

Было отмечено, что Довлетмаммет Азади, внёсший значительный вклад в развитие классической туркменской литературы XVIII века и её обогащение новыми идеями и содержанием, за почти сорок лет творческой деятельности снискал славу проповедника гуманистических идеалов. Его сын Махтумкули Фраги приобрёл широкую известность не только в Туркменистане, но и во всём тюркском мире.

Участники конференции подчеркнули, что Сеид Азим Ширвани был не только выдающимся представителем классической школы газели, но и внёс важный вклад в развитие просветительской мысли в Азербайджане XIX века. Кроме того, он издал книгу "Тазкира", содержащую биографии азербайджанских поэтов и образцы их произведений.

После выступлений азербайджанские и туркменские чтецы прочитали стихи обоих поэтов. В сопровождении национального мугамного трио были исполнены мугамы и теснифы на основе газелей Сеида Азима Ширвани и Довлетмаммета Азади.

В Историко-краеведческом музее города Аркадаг открылась выставка "Азербайджан — история через объектив".

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Хикмет Мамедов, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми, а также деятели культуры, литературы и науки.

Мурад Гусейнов отметил высокий уровень представления азербайджанской культуры в Туркменистане и назвал знаменательным событием проведение Дней культуры как в Ашхабаде, так и в Аркадаге.

Нурсахет Ширимов рассказал о развитии культурных связей между двумя народами и подчеркнул, что проведение взаимных Дней культуры способствует дальнейшему укреплению сотрудничества.

Председатель Союза фотографов Азербайджана Амира Сулейман сообщила, что на выставке представлены фотографии образцов современной архитектуры Азербайджана, а также фотографии, отражающие историко-культурное наследие освобождённых территорий, проводимые там работы по восстановлению и строительству.

В Государственном конном цирке имени Кёроглы состоялся совместный концерт государственных ансамблей танца Азербайджана и Туркменистана.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов, представители министерств культуры обеих стран, деятели культуры и общественности.

В концертной программе были представлены национальные танцы двух стран. Особый интерес зрителей вызвали танцы Азербайджанского государственного ансамбля танца "Нагаралар", "Той", "Газахы", "Терекеме", "Чайчы", "Агчичек" и "Узундере".

Выступления, отражающие богатое культурное наследие Азербайджана и Туркменистана, были тепло встречены публикой и ещё раз продемонстрировали дружбу и культурную близость двух братских народов.

Затем мероприятие продолжилось национальным конным шоу Туркменистана. Гости получили незабываемые впечатления, познакомившись с древними традициями туркменского конного искусства.

В кинотеатре "Ашхабад" были продемонстрированы фильмы "Сон о рае" и "Родная земля", вызвавшие большой интерес у представителей научной и культурной общественности Туркменистана, студентов и других зрителей.

Художественно-документальный фильм "Сон о рае" была создан в 2025 году по заказу министерства культуры Азербайджана к 200-летию выдающегося азербайджанского художника Мирзы Гадима Иревани (1825–1875). Автор сценария - Явер Рзаев, режиссёр-постановщик - Эльхан Джафаров.

Фильм рассказывает о жизни и творчестве основоположника станковой живописи в Азербайджане Мирзы Гадима Иревани, а также знакомит зрителей с историей и культурным наследием древнего города Иреван. В картине освещаются на основе исторических фактов и архивных материалов культурное наследие иреванской интеллигенции и депортация азербайджанцев с территории современной Армении.

Полнометражный художественный фильм "Родная земля", созданный в 2025 году на киностудии "Нариманфильм" при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики, поставлен режиссёром и сценаристом Ильгаром Сафатом.

Фильм рассказывает о британской журналистке Миранде, приехавшей в Азербайджан для съёмок документального фильма о кавказском леопарде. В ходе своей работы она узнаёт также о трагических и героических страницах истории Азербайджана – Карабахской войне. Её путешествие превращается в драматическую историю на пересечении природы, истории и человеческих судеб.

В Государственной библиотеке Туркменистана состоялось открытие "Уголка азербайджанской литературы".

На церемонии выступили заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров. Было отмечено, что открытие такого уголка является важным культурным событием. Это уже девятнадцатый подобный центр, созданный за рубежом. В новом литературном уголке представлены издания по истории, культуре, литературе и современному развитию Азербайджана. В дальнейшем коллекция будет регулярно пополняться новыми книгами.

После открытия состоялась научная конференция, посвящённая творчеству выдающегося азербайджанского поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа и известного представителя туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Модератор мероприятия Ильгар Фахми рассказал о творческом наследии обоих поэтов. Керим Тахиров подчеркнул исключительную роль Моллы Панаха Вагифа в развитии реалистической азербайджанской литературы и литературного языка.

Директор Государственной библиотеки Туркменистана Лачин Нурмухаммедова отметила, что Махтумкули Фраги является основоположником туркменского литературного языка и создателем целой литературной школы. Было также напомнено, что в 2024 году в штаб-квартире ЮНЕСКО прошли выставка и гала-концерт "Махтумкули Фраги и культурное наследие Туркменистана", посвящённые 300-летию поэта.

Для представителей азербайджанских СМИ, освещающих Дни культуры Азербайджана в Туркменистане, была организована экскурсия в Национальный музей туркменского ковра и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана в Ашхабаде.

Сообщалось, что Музей ковра был основан в 1993 году по указу Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова и является главным центром сохранения и популяризации коврового наследия страны. В музее хранится самый большой в мире ковёр площадью 301 квадратный метр и весом 1200 килограммов, сотканный в 2001 году. В 2003 году он был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В музее представлено более 2000 экспонатов. День основания музея ежегодно отмечается в Туркменистане как официальный праздник — День туркменского ковра. Во время посещения Государственного музея участникам рассказали, что это крупнейший музей страны, в котором собрано более 500 тысяч уникальных археологических, исторических и этнографических экспонатов, отражающих богатую историю, культуру и государственные традиции туркменского народа.

Экскурсия вызвала большой интерес гостей, подарила яркие и незабываемые впечатления.

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