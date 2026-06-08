Летний сезон в Баку стартовал электронными ритмами над Каспием (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку - Sea Breeze состоялось яркое открытие летнего музыкального сезона Sea Breeze Summer Live, организованного Dream Group International. Впервые старт сезона прошёл в формате DJ Night, собрав поклонников электронной музыки на самой большой летней сцене побережья Каспийского моря, сообщает Trend Life.

Под открытым небом гостей ждал вечер современной электронной музыки, объединивший атмосферу морского курорта, закат над Каспием и выступления известных мировых диджеев. Открыл концертный сезон DJ Came, задав настроение предстоящему лету.

Хедлайнерами вечера стали звёзды международной электронной сцены — Sebastian Konrad, Franc Fala и BYOR. Sebastian Konrad, известный своим фирменным грувом и выступлениями на крупнейших фестивалях и в клубах мира, представил программу в рамках международного тура. Franc Fala порадовал публику актуальным звучанием мировой house-сцены, а кульминацией вечера стало выступление BYOR — международного диджея и продюсера tech house, артиста лейбла Musical Freedom и автора мирового хита «Belly Dancer».

Melodic house & techno, deep house, afro house и tech house звучали до поздней ночи, превратив побережье Каспия в одну из самых ярких музыкальных площадок региона.

В этом году Sea Breeze отмечает своё 20-летие. В рамках юбилейного сезона гостей ожидает насыщенная программа культурных и развлекательных мероприятий. Одним из главных событий лета станет международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2026, который вновь соберёт на каспийском побережье популярных исполнителей из разных стран мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az