Израилю придется согласиться с договоренностями Вашингтона и Тегерана - Трамп

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться с любым соглашением, которое может быть достигнуто между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью британским СМИ.

«У него не будет выбора. Решения принимаю я. Все решения принимаю я, а не он», — заявил Трамп.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, и Иран с того же дня обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.