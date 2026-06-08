Иран закрыл воздушное пространство на западе страны на неопределенный срок

БАКУ /Trend/ - Иран закрыл воздушное пространство над западной частью страны на неопределенный срок из-за опасений по поводу региональной безопасности.

Как передает Trend, об этом заявил местным СМИ пресс-секретарь Организации гражданской авиации Исламской Республики Иран (ИРИ) Мадждид Ахван.

Регулирующий орган подтвердил введение строгих ограничений на полеты, которые напрямую затрагивают международные и внутренние транзитные маршруты, проходящие через западные приграничные зоны страны.

"На основании результатов оценки ситуации в области безопасности и после публикации уведомления NOTAM западный сектор воздушного пространства страны закрыт на неопределенный срок", - сказал Ахван.