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Армения и Грузия являются стратегическими партнерами - Пашинян

Армения Материалы 8 июня 2026 03:13 (UTC +04:00)
Армения и Грузия являются стратегическими партнерами - Пашинян
Фото: Официальный сайт премьер-министра Армении
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Армения и Грузия являются стратегическими партнерами.

Как передает Trend, соответствующее заявление премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал в ходе брифинга для прессы по итогам прошедших парламентских выборов.

"Как я уже сказал, нас интересует примирение между Европейским союзом и Грузией, а также между Соединенными Штатами и Грузией. Такова наша позиция. Однако, независимо от этого процесса, наше сотрудничество и отношения с Грузией будут продолжать развиваться. Грузия — братская страна, и между нами установлено стратегическое партнерство. Без сомнения, мы продолжим укреплять и расширять наши отношения", - сказал Пашинян.

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