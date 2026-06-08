Иран нанес удар по Израилю баллистическими ракетами "Хейбаршекан"

БАКУ /Trend/ - Вечером 7 июня иранские войска применили твердотопливные баллистические ракеты «Хейбаршекан» во время атаки на Израиль.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, ракета имеет дальность действия 1450 километров, весит 4500 килограммов и имеет длину 10 метров. «Хейбаршекан» — одна из ракет третьего поколения Корпуса стражей исламской революции, обладающая характеристиками, позволяющими ей преодолевать системы противовоздушной обороны.

Сообщается, что ракета оснащена специальными техническими возможностями для повышения ее эффективности против современных систем противоракетной обороны.