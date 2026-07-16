ЦБА и МВФ обсудили инфляцию и приоритеты денежно-кредитной политики

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили инфляцию и приоритеты денежно-кредитной политики.

Как говорится в информации ЦБА, главный директор банка Вугар Ахмедов встретился с делегацией МВФ во главе с руководителем миссии фонда по Азербайджану Анной Бордон, находящейся с визитом в стране.

"В ходе встречи были обсуждены влияние процессов, происходящих в мировой экономике и на финансовых рынках, на экономику Азербайджана, макроэкономическую и финансовую стабильность, а также тенденции развития экономики и прогнозы по инфляции.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам совершенствования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и развития межбанковского рынка, а также обсудили основные приоритеты денежно-кредитной политики и политики финансовой стабильности на текущий год и среднесрочную перспективу", - говорится в информации банка.

Отметим, что согласно майскому отчету МВФ, ожидается, что экономика Азербайджана вырастет на 2,2 процента в 2026 году, а в 2027-2031 годах рост стабилизируется на уровне 2,5 процента ежегодно.

Подчеркивается, что нефтяной сектор страны, включая добычу и переработку нефти и газа, сократится на 2 процента в 2026 году. По данным фонда, в дальнейшем темпы снижения замедлятся до 0,5 процента ежегодно в период с 2027 по 2031 год.

В то же время МВФ прогнозирует рост ненефтяного ВВП на уровне 3,7 процента в 2026 году и 3,8 процента в 2027 году с последующей стабилизацией на уровне 3,5 процента ежегодно в 2028-2031 годах.

МВФ также прогнозирует устойчивый рост номинального ВВП Азербайджана в ближайшие годы. Ожидается, что номинальный ВВП составит 78,372 миллиарда долларов в 2026 году, увеличится до 83,060 миллиарда долларов в 2027 году, 88,175 миллиарда долларов в 2028 году, 93,718 миллиарда долларов в 2029 году и 99,600 миллиарда долларов в 2030 году, достигнув 105,923 миллиарда долларов в 2031 году.