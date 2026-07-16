ЗАО «AzerGold» призывает граждан быть бдительными в связи с мошенническими инвестиционными кампаниями и фишинговыми атаками (ФОТО)

В последнее время участились случаи проведения мошеннических инвестиционных и рекламных кампаний с использованием имени ЗАО «AzerGold» в социальных сетях и в различных интернет-ресурсах.

Основной целью подобных кампаний является получение доступа к финансовым и персональным данным граждан, а также хищение их денежных средств путем злоупотребления доверием к государственной компании. Подобные действия являются одной из форм фишингового кибермошенничества.

Кибермошенники представляют ЗАО «AzerGold» в качестве организатора инвестиционных проектов, якобы обещающих высокую доходность, незаконно используют фирменный стиль и логотип компании, а также изображения ее руководителей. Кроме того, граждан перенаправляют на поддельные веб-сайты и интернет-страницы, имитирующие официальные ресурсы компании. В некоторых случаях злоумышленники связываются с гражданами с иностранных телефонных номеров или посредством мессенджеров и запрашивают данные банковских карт, сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность, одноразовые коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию.

ЗАО «AzerGold» заявляет, что компания не привлекает инвестиции через социальные сети или иные неофициальные платформы, не запрашивает у граждан финансовую или банковскую информацию и не имеет никакого отношения к подобным мошенническим кампаниям.

В целях цифровой безопасности рекомендуем гражданам получать информацию о деятельности компании исключительно из официальных информационных ресурсов и надежных источников. При столкновении с подобными случаями кибермошенничества настоятельно рекомендуем не переходить по подозрительным ссылкам, не предоставлять личную и финансовую информацию и незамедлительно обращаться в соответствующие правоохранительные органы.