Азербайджан стал первой страной в СНГ, создавшей систему «Единое окно» — Рахман Гумметов

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан стал первой страной на пространстве СНГ, создавшей информационную систему «Единое окно», которая объединяет на единой цифровой платформе все ключевые госструктуры и участников сферы внешней торговли и транспортной логистики.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на официальной презентации Цифровой логистической платформы «Единое окно».

«В настоящее время ведутся переговоры по цифровой интеграции транспортных документов с Турцией и Россией, а в будущем планируется, что система охватит и другие страны-партнеры вдоль Среднего коридора.

Этой инициативой Азербайджан стал первой страной на пространстве СНГ, создавшей информационную систему "Единое окно", объединяющую на единой цифровой платформе все ключевые государственные структуры и участников сферы внешней торговли и транспортной логистики», — сказал замминистра.

По его словам, проект не ограничивается лишь цифровизацией внутренних процессов.

«Сейчас продолжаются переговоры с Турецкой Республикой и Российской Федерацией по интеграции транспортных документов в цифровой среде. В будущем планируется расширить возможности интеграции, охватив Казахстан, Узбекистан, Турцию, Грузию и другие страны-партнеры по Среднему коридору», — отметил Р. Гумметов.

Замминистра сообщил, что на первом этапе проекта были цифровизованы процессы экспорта растений и растительной продукции. На данный момент процесс обращения за актом фумигации, выдаваемым Министерством сельского хозяйства, полностью переведен в электронный формат, а обращения по экспортным таможенным декларациям принимаются в единой цифровой среде.

«Информационная система "Единое окно" — это не просто цифровая платформа, а ключевой элемент нового подхода к управлению в сфере внешней торговли, транспорта и логистики в нашей стране. В результате полноценного внедрения системы бюрократические барьеры будут сведены к минимуму, упростится оформление документов и получение разрешений, вырастет скорость грузоперевозок, а конкурентоспособность международных транспортных коридоров Азербайджана еще больше укрепится», — подчеркнул Рахман Гумметов.