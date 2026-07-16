На платформе "Единое окно" время оформления сократилось с 2-3 часов до 7-8 минут

БАКУ/ Trend/ - На платформе «Единое окно» процесс, занимавший ранее 2–3 часа, теперь завершается всего за 7–8 минут.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил руководитель проекта Цифровой логистической платформы «Единое окно» Эхтирам Гулиев на официальной презентации информационной системы.

«Хотя официальный запуск платформы состоялся сегодня, несколько услуг уже с апреля были запущены в тестовом режиме. За это время по актам фумигации поступило более 180 обращений от более чем 60 компаний. Согласно отзывам пользователей, процесс, который до цифровизации занимал 2–3 часа, теперь выполняется за 7–8 минут», — сказал он.

По словам руководителя проекта, уже получены первые результаты и по экспортным таможенным декларациям.

«На данный момент мы приняли более 60 обращений по экспортным таможенным декларациям от более чем 10 компаний. Первые отзывы показывают, что процессы проходят гораздо быстрее, и с точки зрения качества услуг достигнуты положительные результаты», — отметил Э. Гулиев.

Он сообщил, что платформа исключит повторный ввод данных во внешнеторговых процессах и объединит все импортные, экспортные и транзитные операции в единой цифровой среде.

«Наша цель — устранить дублирование и обеспечить экономию времени. Субъект бизнеса, предоставив минимальный объем информации лишь один раз, сможет воспользоваться всеми остальными связанными услугами», — подчеркнул руководитель проекта.

Эхтирам Гулиев добавил, что в настоящее время на основе стандартов UN/CEFACT ведется работа по интеграции с Турцией и Россией по электронной международной товарно-транспортной накладной (e-CMR), а в будущем планируется обеспечить обмен данными платформы с аналогичными системами стран-партнеров.