БАКУ /Trend Life/ - На 53-м году жизни скончался режиссёр Международного центра мугама Ильгар Акберов, сообщили Trend в его близком окружении.

Ильгар Акберов был выпускником Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На протяжении многих лет работал в ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», где был автором сценариев и режиссёром документальных и короткометражных фильмов, посвящённых мугаму и азербайджанской музыкальной культуре.

Последние восемь лет Ильгар Акберов занимал должность режиссёра-постановщика Международного центра мугама. За это время он реализовал многочисленные культурные проекты и концертные программы, внёс значительный вклад в популяризацию искусства азербайджанского мугама и сохранение национального музыкального наследия.

Коллектив Trend выражает глубокие соболезнования родным и близким Ильгара Акберова.

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