  1. Главная
  2. Экономика

Обнародован объем дивидендов акционерам банков и страховщиков Азербайджана в 2025 г.

14 апреля 2026 17:18 (UTC +04:00)
Обнародован объем дивидендов акционерам банков и страховщиков Азербайджана в 2025 г.

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В 2025 году банки Азербайджана выплатили своим акционерам около 480 миллионов манатов дивидендов. Это примерно на 20% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности", заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов.

"Объем полученной прибыли в страховом секторе составил 166 миллионов манатов. Объем дивидендов, выплаченных акционерам страховых компаний, составил 133 миллиона манатов", - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости