Назван объем оборота посредством кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2026 года оборот, зафиксированный с помощью кассовых аппаратов нового поколения, составил 7 миллиардов 49,5 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 14,8 процента выше, чем за аналогичный период 2025 года.

"Государственная налоговая служба при министерстве экономики продолжает работу по внедрению в стране кассовых аппаратов нового поколения. На сегодня по всей стране установлено 112 219 таких аппаратов. Использование кассовых аппаратов нового поколения позволило более прозрачно проводить расчеты, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль над оборотом", — говорится в заявлении.