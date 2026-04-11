Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Названа сумма НДС, возвращенного гражданам Азербайджана при покупке недвижимости

Экономика Материалы 11 апреля 2026 01:07 (UTC +04:00)
Названа сумма НДС, возвращенного гражданам Азербайджана при покупке недвижимости

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В период с января по март текущего года гражданам было возвращено более 8,4 миллиона манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за жилые и нежилые помещения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

"Сумма НДС, уплаченного при безналичной покупке жилых и нежилых помещений и возвращенного уполномоченными банками в январе-марте текущего года, составила 8 миллионов 428,1 тысячи манатов", — отмечается в информации.

