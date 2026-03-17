WUF13 о будущем городов - Новый Ташкент как реальный проект

БАКУ /Trend/ - Вопросы стоимости городской инфраструктуры и управления быстрым ростом мегаполисов станут одной из ключевых тем Всемирного форума по вопросам городского развития (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026. На этом фоне проект "Новый Ташкент" в Узбекистане рассматривается как один из крупнейших примеров строительства нового городского центра в условиях ускоряющейся урбанизации и растущей нагрузки на столичную инфраструктуру.

По прогнозам властей, к 2035 году население Ташкента может увеличиться примерно на 25% и приблизиться к 4 млн человек, что закрепит за столицей статус крупнейшего города Центральной Азии. Уже сегодня расширение города сопровождается ростом нагрузки на транспортную систему, коммунальные сети, энергоснабжение и рынок жилья, что ограничивает возможности дальнейшего развития в пределах существующей инфраструктуры и делает необходимость создания нового городского центра более очевидной.

По данным Национального статистического комитета Узбекистана, урбанизация в стране продолжает ускоряться. К середине 2025 года в городах проживали более 19,3 млн человек, или около 51% населения, тогда как в сельской местности - около 18,6 млн. Ташкент остается главным центром притяжения. При официальной численности около 3,1 млн человек фактическое население столицы ежедневно может быть на 30–35% выше с учетом студентов и внутренней миграции, что усиливает давление на дороги, жилье, энергетику и социальную инфраструктуру.

В этих условиях власти реализуют проект "Новый Ташкент", который должен сформировать новое административное и деловое ядро столицы и обеспечить переход к полицентричной модели развития города. Под проект выделено около 19,7 тыс. гектаров, первый этап охватывает порядка 6 тыс. гектаров, а в долгосрочной перспективе новый город рассчитан примерно на 2 млн жителей. Масштаб строительства требует создания новой транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры, что делает проект значительно более затратным по сравнению с расширением существующей застройки.

Финансовая нагрузка усиливается тем, что реализация проекта во многом опирается на инвестиции. В обновленный генеральный план Ташкента включены десятки крупных проектов общей стоимостью более 16 млрд долларов, а по отдельным объектам в Новом Ташкенте уже подписаны соглашения на миллиарды долларов. Власти рассчитывают, что развитие новых районов позволит увеличить валовой региональный продукт столицы и создать сотни тысяч рабочих мест, однако такие проекты требуют длительного финансирования и стабильного притока капитала.

Скорость процесса согласований, доступ к земельным участкам и подключение к инфраструктуре напрямую влияют на интерес инвесторов и сроки строительства. В условиях, когда проект зависит от частных и иностранных вложений, снижение административных барьеров становится фактором не только реформ, но и стоимости реализации.

Дополнительным риском остается рост цен в строительной отрасли. Удорожание материалов, энергоресурсов и коммунальных услуг повышает стоимость инфраструктурных проектов, особенно при одновременном строительстве дорог, сетей, энергосистемы и жилья. Чем длиннее цикл строительства, тем выше вероятность превышения первоначальных расчетов.

По оценкам ООН, к 2050 году около 68% населения мира будет проживать в городах, и многие страны переходят к строительству новых городских центров вместо расширения перегруженных мегаполисов. Именно вопросы финансирования урбанизации, привлечения инвестиций и снижения стоимости инфраструктуры станут центральными темами WUF13 в Баку, где крупные проекты, подобные "Новому Ташкенту", рассматриваются как часть глобального тренда планируемого городского развития.

Масштаб "Нового Ташкента" делает его не только одним из самых амбициозных проектов в регионе, но и тестом на способность страны одновременно управлять урбанизацией, инвестициями и стоимостью инфраструктуры. Успех проекта будет зависеть от того, сможет ли Узбекистан удержать рост затрат, сохранить интерес инвесторов и обеспечить темпы развития, соответствующие демографическому росту столицы.