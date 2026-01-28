В Иране увеличилось количество выданных стартап-компаниям кредитов

БАКУ /Trend/ - В 9-м месяце текущего иранского года (22 ноября - 21 декабря 2025 года) объем кредитов, выданных иранскими банками и финансовыми учреждениями стартап-компаниям, увеличился на 103% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 ноября - 20 декабря 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, в 9-м месяце иранские банки и финансовые учреждения предоставили 640 триллионов риалов (около 603 миллионов долларов) 1212 стартап-компаниям. В аналогичном месяце прошлого года они предоставили около 316 триллионов риалов (около 297 миллионов долларов) 776 стартап-компаниям.

В 9-м месяце государственные банки предоставили стартап-компаниям кредиты на сумму около 67,8 триллиона риалов (около 63,7 миллиона долларов). Это на 47,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Статистика показывает, что за 9 месяцев объем кредитов, выданных негосударственными банками стартап-компаниям, составил приблизительно 573 триллиона риалов (около 539 миллионов долларов США). По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выданных кредитов увеличился на 112%.

Следует отметить, что за 9 месяцев (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) стартап-компаниям в Иране было выдано кредитов на сумму приблизительно 4,85 квадриллиона риалов (около 4,57 миллиарда долларов США).