WUF13 в Баку станет важным этапом глобальной градостроительной повестки - операционная компания

БАКУ /Trend/ - 13-я сессия Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году, станет важным этапом глобальной градостроительной повестки.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам, посетившим головной офис операционной компании WUF13 в Баку, сказал менеджер по связям со СМИ Эльдар Расулов.

Он отметил, что также сессия станет значимым международным мероприятием, объединяющим глобальный политический диалог в сфере устойчивого городского развития, обмен знаниями и передовым опытом.

"Форум впервые пройдет в Каспийском регионе и регионе Южного Кавказа. Ожидается участие около 10 тысяч международных делегатов, а общее число участников составит порядка 30 тысяч человек. В отличие от предыдущих форумов WUF, мероприятие пройдет с участием большого числа глав государств и правительств. В рамках форума будут организованы 40 основных сессий и 350 партнерских мероприятий. Ключевые мероприятия форума будут обеспечены синхронным переводом на восемь языков, включая жестовый язык", - сказал Э. Расулов.

По его словам, с целью организации 13-й сессии форума Операционная компания WUF13 начала свою деятельность 30 июня 2025 года. В сжатые сроки был выполнен комплекс работ по институциональной подготовке, планированию пространственной инфраструктуры, управлению операционной деятельностью, транспорту, маркетингу и коммуникациям.

"Формирование профессиональной команды является одним из ключевых приоритетов для успешного проведения мероприятия такого масштаба. В настоящее время сформирован рабочий коллектив численностью около 300 человек. Большинство привлеченных сотрудников - профессиональные специалисты с опытом организации международных мероприятий", - сказал Э. Расулов.

По его словам, важную роль в успешном проведении форума играют волонтеры. С этой целью был создан Волонтерский центр, в период регистрации зафиксировано 16 тысяч заявок. 2 500 волонтеров, успешно прошедших обучение, будут задействованы на различных направлениях работы форума.

"В качестве площадки мероприятия выбран Бакинский Олимпийский стадион, где в настоящее время ведется подготовка инфраструктуры с учетом масштабов форума. Строительные работы уже начались. При организации форума особое внимание уделяется принципам устойчивого развития, и планируется проведение мероприятия в соответствии со стандартом ISO 20121", - отметил он.

Э. Расулов сказал, что на территории стадиона предусмотрена организация конференц-залов и другой инфраструктуры общей площадью 92 000 квадратных метров.

"В рамках форума будет организована выставка «Urban Expo», которая развернется на площади 35 тысяч квадратных метров. В ней смогут принять участие страны, города, муниципалитеты, региональные структуры, организации ООН, академические институты, международные финансовые и гражданские организации, фонды и частные компании", - отметил он.

По его словам, во время форума особое внимание будет уделяться транспортным вопросам для обеспечения доступа участников к месту проведения мероприятия.

"Подготовлен Генеральный план транспортных пересадочных центров, определены 11 транспортных хабов. Продолжаются работы по картированию маршрутов между Международным аэропортом Гейдар Алиев, отелями, центром города и Бакинским Олимпийским стадионом", - сказал он.

Э. Расулов также добавил, что в ходе мероприятия особое внимание будет уделяться вопросам безопасности.

Он отметил, что проведение форума рассматривается как продолжение высокого организационного и операционного потенциала, сформированного Азербайджаном в результате проведения международных мероприятий за последнее десятилетие.

"В частности, процессы, связанные с проведением COP29, в рамках которых были задействованы десятки тысяч участников, сотни официальных делегаций и международные СМИ, продемонстрировали высокий уровень готовности страны в сфере логистики, безопасности, транспорта, волонтерских программ, аккредитации и медиаопераций. Этот опыт сформировал прочную институциональную базу для проведения WUF13", - сказал Э. Расулов.