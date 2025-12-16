Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

В обращении главы государства отмечается, что в нашей стране предпринимаются значимые шаги для защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Быстрая адаптация к вызовам современной эпохи, налаживание тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей внедрения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности имеют особое значение.