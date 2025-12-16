Внедрение ИИ придает новое содержание понятиям труда и работника - Али Ахмедов

БАКУ/Trend/ - Внедрение искусственного интеллекта придает новое содержание понятиям труда и работника.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмадов в ходе VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана в Баку.

Он отметил, что в Азербайджане сформирована правовая база для защиты трудовых прав. Защита прав человека, особенно трудовых прав, и обеспечение социального благополучия считаются показателями развития любого общества и государства:

"В Азербайджане, наряду с улучшением социального благополучия населения, в сфере защиты трудовых прав работников определены важные задачи, и ведется эффективная работа по их реализации. Следует отметить, что защита трудовых прав является одной из тех сфер, к которой уделяется особое внимание и которая находится под постоянным вниманием и государства, и общества. Принятие парламентом Азербайджана ряда законов, направленных на защиту трудовых прав, создало надежную правовую основу для защиты прав человека и трудовых прав в стране.

На основе этой правовой базы, правительство Азербайджана успешно выполняет ответственную задачу защиты трудовых прав граждан.

В будущем новые вызовы серьезно потребуют обновления деятельности профсоюзов. Массовая роботизация и внедрение искусственного интеллекта привносят новое содержание в понятия труда и работников. Считаю, что мы уже являемся свидетелями радикальных изменений в сфере труда".

