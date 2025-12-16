Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики ставят перед профсоюзами стратегические задачи

Политика Материалы 16 декабря 2025 12:04 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики, справедливый переход к зеленой экономике, влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, побуждая их к большей активности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам VIII Съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

В обращении отмечается, что, выступая в качестве главного партнера в социальном диалоге между работниками и работодателями, а также защитника трудовых ценностей, профсоюзы должны активно участвовать в процессе укрепления профессиональных объединений, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. «Все это служит надлежащему регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности», – подчеркивается в обращении Президента.

